Marmorera: Ehepaar entwendet fabrikneue Fenster

Letzte Woche sind für das Restaurant Marmorerasee neue Fenster angeliefert worden. Bis zu deren am Montag durch den Schreiner vorgesehenen Einbau wurden sie auf Fensterböcken auf dem dortigen Parkplatz gelagert. Am Montag fand der Schreiner nur noch die leeren Fensterböcke vor und meldete den Diebstahl umgehend der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden.

Dank eines Hinweises einer aufmerksamen Frau konnte das Diebesgut im Wert von 4000 Franken am Dienstag in einem Lieferwagen im Oberengadin festgestellt werden. Das Ehepaar entwendete die Fenster in der Nacht von Sonntag auf Montag, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Diebe werden an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt.

(red.)