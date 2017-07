Marquez mit 8. Sieg in Folge auf dem Sachsenring

Zum achten Mal in Folge liess sich der 24-Jährige auf dem Rundkurs in der Nähe von Chemnitz als Sieger feiern. Marquez setzte sich vor Jonas Folger durch. Der 23-jährige Deutsche, der letztes Jahr die Moto2-Saison als Gesamt-Siebter beendete und heuer seine erste MotoGP-Saison bestreitet, fuhr bei seinem Heim-Grand-Prix erstmals aufs Podest in der «Königsklasse». Dritter wurde der Spanier Dani Pedrosa.

Dank seinem zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg am GP der USA im April geht Marquez als neuer WM-Leader in die Sommerpause. Dies, nachdem der bisherige WM-Leader Andrea Dovizioso nicht über Platz 8 hinauskam.

Die WM-Spitze in der MotoGP-Klasse bleibt damit so eng beieinander wie zuvor. Vier Fahrer liegen lediglich zehn Punkte auseinander. Marquez führt mit 129 Punkten fünf Zähler vor seinem Landsmann Maverick Viñales und deren sechs vor Dovizioso. Dahinter folgt Valentino Rossi mit 119 Punkten; der «Doktor» wurde am Sachsenring Fünfter.

(SDA)