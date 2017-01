Martin Fuchs © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Martin Fuchs, am Freitagabend umjubelter Sieger im Grand Prix beim Mercedes-Benz CSI in Zürich, stürzt am Samstagmorgen im Jokerspringen schwer. Sein zehnjähriger Wallach Cristo kam am letzten Hindernis ins Straucheln, worauf das Pferd und der junge Zürcher stürzten.