Martin Schulz setzt bei Kanzlerwahl auf Sieg

Martin Schulz hofft auf seinen Einzug ins deutsche Bundeskanzleramt. © Keystone/EPA/FELIPE TRUEBA

Der künftige deutsche SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz setzt auf Sieg und den Einzug ins Kanzleramt. «Die SPD will dieses Land führen», sagte Schulz am Mittwoch nach einer Sondersitzung der SPD-Fraktion in Berlin.