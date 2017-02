Martin Schulz überholt Angela Merkel in Direktwahlfrage

Martin Schulz und Angela Merkel bei einem EU-Treffen Ende Januar: Der ehemalige EU-Parlamentspräsident setzt der Popularität der Kanzlerin in Umfragen zu. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND

Die deutschen Sozialdemokraten reiten nach der Nomination von Martin Schulz als Kanzlerkandidat weiter auf der Erfolgswelle. Die SPD stieg laut dem Sonntagstrend der Zeitung «Bild am Sonntag» in der Wählergunst auf ein Zehn-Jahres-Hoch.Die Partei erreichte in der jüngsten Umfrage 32 Prozent.