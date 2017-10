Martina Hingis (links) und Chan Yung-Jan bekundeten in Peking im ersten Spiel viel Mühe © KEYSTONE/AP/JULIE JACOBSON

Das Doppelturnier am WTA-Event in Peking beginnt für Martina Hingis und Partnerin Chan Yung-Jan mit einem Zittersieg. Am Wochenende feierte Martina Hingis einen Turniersieg und den 37. Geburtstag. Am Montag wurde sie wieder die Nummer 1 der Welt im Doppel.