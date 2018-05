Hitz hatte zuletzt für Augsburg in fünf Saisons 141 Spiele in der Bundesliga sowie 16 Partien im Cup und in der Europa League absolviert. Zuvor stand er bei Wolfsburg unter Vertrag.

Fürs Erste wird Hitz von Borussia Dortmund als Nummer 2 hinter Landsmann Roman Bürki engagiert. Der bisherige Ersatztorhüter Roman Weidenfeller hatte zum Ende der Saison seinen Rücktritt bekannt gegeben.

(SDA)