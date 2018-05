Maschinenbauer Klingelnberg plant Börsengang

Hier will sich das Familienunternehmen Klingelnberg kotieren lassen: Blick in die Büros der SIX Swiss Exchange in Zürich. © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der Zürcher Maschinenbauer Klingelnberg strebt an die Schweizer Börse. Klingelnberg will in den kommenden Monaten, abhängig von den Marktbedingungen, den Börsengang wagen. Die Familie Klingelnberg bleibt dabei im Unternehmen investiert.