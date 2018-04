Massen-Crash mit vier Lastwagen in Tunnel

Vier Lastwagen und ein Auto waren involviert in einen Unfall im Tunnel Eich auf der A2. © Luzerner Polizei

Mehrere Stunden war die Autobahn A2 in Richtung Norden am Montagabend gesperrt, weil vier Lastwagen in eine Auffahrkollision verwickelt wurden. Vier Personen mussten ins Spital.