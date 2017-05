Massencarambolage fordert 12 Verletzte

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 53-jähriger LKW-Führer auf der B33 in Richtung Markdorf. Er bemerkte einen Rückstau zu spät und prallt in der Folge in einen VW-Multivan. Dieser wurde auf einen Mazda und dieser wiederum auf einen BMW geschoben.

Durch die Massencarambolage wurden zwölf Personen verletzt, drei Kinder im Alter von 1, 3 und 5 Jahren gar schwer. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen im EInsatz, auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70’000 Euro. Die B33 musste für die Unfallräumung bis 15 Uhr gesperrt werden.

(pd/red)