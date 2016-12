Massenkarambolage auf A1 bei Wil

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, ereignete sich der erste Unfall beim Anschlusswerk Wil. Ein 34-jähriger Autofahrer bemerkte das Bremsmanöver einer vor ihm fahrenden 34-Jährigen zu spät. Das Auto des Mannes prallte daraufhin gegen das Fahrzeugheck der Frau. Die Verkehrsteilnehmer konnten die Autos anschliessend auf den Pannenstreifen lenken. Es wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von 9000 Franken.

Kurze Zeit später fuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto ebenfalls auf dem Normalstreifen der A1 in Richtung Wil. Etwa ein Kilometer vor dem Anschlusswerk Wil musste er sein Auto wegen des Staus bis zum Stillstand anhalten. Ein nachfolgender, 40-jähriger Autofahrer, konnte ebenfalls rechtzeitig bremsen. Der als dritter folgende, 31-jährige Autofahrer, bemerkte die Anhaltenden Autos vor sich zu spät und prallte mit seinem Auto praktisch ungebremst gegen das Heck des 40-Jährigen. Dieses wurde zuerst gegen das vorderste Auto und anschliessend gegen das Auto eines 26-jährigen Mannes auf dem Überholstreifen geschoben. Alle vier Autos kamen so zum Stillstand, dass beide Fahrstreifen blockiert waren. Die beiden Mitfahrer des 40-Jährigen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Auch der 31-jährige Unfallverursacher wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Da der Verkehr nur noch über den Pannenstreifen geführt werden konnte, kam es zu einem Rückstau und längeren Wartezeiten für die übrigen Verkehrsteilnehmer.

(Kapo SG)