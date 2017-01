Die Massenkarambolage in Rorschacherberg ereignete sich in der Steigstrasse. Diese ist nach dem Unfall gesperrt worden. Laut Mitteilung der Polizei waren mindestens zehn Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die rutschigen Strassen haben im FM1-Land zu mehreren Unfällen geführt. Gegen 17 Uhr hat es auch auf der A13 in Buchs, Höhe Ausfahrt Kriessern, einen Unfall gegeben. Ein Pkw ist ins Rutschen und von der Fahrbahn abgekommen.

(red.)