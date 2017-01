A3 nach Massenkarambolage mit rund 40 Autos stundenlang gesperrt

Die Polizei hat erste Angaben korrigiert: Die Massenkarambolage mit rund 40 beteiligten Autos auf der A3 hat am Freitag 17 Verletzte gefordert, darunter drei Kinder. © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Auf der Südspur der A3 im glarnerischen Bilten sind am Freitag 40 Autos verunfallt. 17 Personen verletzten sich, darunter drei Kinder. Nebelbänke hatten die Autofahrer in Schwierigkeiten gebracht.Die Glarner Kantonspolizei teilte mit, es sei am Vormittag um 09.