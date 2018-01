Massives Erdbeben in Peru

«Mehrere Gebäude rund um Acari eingestürzt», heisst es auf Twitter. Strassen seien durch Erdrutsche zerstört, es gebe Stromausfälle aber noch keine Meldungen über Verletzte oder Tote.

#Erdbeben #Peru (M7.3): Mehrere Gebäude rund um Acari eingestürzt, Straßen durch Erdrutsche zerstört, Stromausfälle. Noch keine Meldungen über Verletzte oder Todesopfer. — Erdbebennews (@JuskisErdbeben) January 14, 2018

In der Region, in der das Erdbebens zu spüren war, wohnen rund 10 Millionen Menschen, sagt das European Mediterranean Seismological Center (EMSC). Peru liegt im «Ring of Fire», einem Gebiet im pazifischen Ozean, das häufig von Erdbeben oder Vulkanausbrüchen betroffen ist.

Update folgt…

(red.)