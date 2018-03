Mathias Frank in der Offensive

Mathias Frank fand gut 10 km vor dem Ende in einer prominent besetzten vierköpfigen Verfolgergruppe Unterschlupf, die sich aus dem Feld verabschiedet hatte und Jagd auf den alleine an der Spitze fahrenden Belgier Thomas de Gendt machte. Zusammen mit dem Briten Simon Yates, dem Kolumbianer Nairo Quintana und dem Franzosen Thibaut Pinot versuchte Frank die Lücke zu schliessen. Das Vorhaben misslang. De Gendt brachte seinen Vorsprung ins Ziel, derweil das Quartett mit Frank knapp vor dem Zielstrich vom Feld noch eingeholt wurde. Der 31-jährige Innerschweizer klassierte sich aber immerhin noch als guter Vierter.

Mann des Tages war indes Thomas de Gendt. Der 31-jährige Belgier war Mitglied einer Fluchtgruppe, die sich kurz nach dem Start gebildet hatte. Das Teilstück war wegen Lawinengefahr auf dem Weg zum ursprünglichen Etappenziel um 46 km verkürzt worden. Es blieben aber noch immer 153,2 km. Gut 20 km vor dem Ende liess De Gendt die letzten Begleiter stehen. 20 Sekunden rettete er schliesslich ins Ziel, und damit löste er auch den Spanier Alejandro Valverde als Leader ab. De Gendt gilt als Spezialist für lange Fluchten. Er war schon Etappensieger in der Tour de France, beim Giro und in der Vuelta. An der Katalonien-Rundfahrt gewann er zum dritten Mal nach 2013 und 2016 ein Teilstück.

Das Leadertrikot zu verteidigen wird indes schwer. Bereits die nächste Etappe wird wohl einen Grosskampf unter den Favoriten bringen. Es steht der Schlussaufstieg zur Ski-Station in La Molina auf dem Programm.

