Matias Delgado verlängert in Basel

2013 kehrte er nach Abstechern zu Besiktas Istanbul und in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Al-Jazira zum FCB zurück.

Beim Schweizer Liga-Dominator gehört Delgado auch im gehobenen Fussballer-Alter zu den Leistungsträgern. In der laufenden Saison ist er mit neun Ligatoren teamintern der beste Torschütze, dazu bereitete er sieben Treffer vor. Insgesamt lief er in 254 Pflichtspielen für Basel auf (82 Tore, 66 Vorlagen).

Delgado plant, sich nach seinem Karriereende in Spanien in der Nähe von Barcelona niederzulassen, wo auch seine ehemaligen Basler Teamkollegen Christian Gimenez und Julio Hernan Rossi mit ihren Familien leben. Dass sich der Bau seines Anwesens in Katalonien verzögert und sich seine Familie in Basel wohl fühlt, begünstigte die Vertragsverlängerung mit dem FCB.

(SDA)