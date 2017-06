Matthias Bruggmann gewinnt zweiten Prix Elysée

Für seine besondere Herangehensweise an den Konflikt in Syrien hat Fotograf Matthias Bruggmann den diesjährigen Prix Elysée gewonnen. (Pressebild) © Matthias Bruggmann / Agence Contact Press Images

Der Schweizer Fotograf Matthias Bruggmann hat den zweiten Fotopreis des Lausanner Musée de l’Elysée gewonnen. Der mit 80’000 Franken dotierte Prix Elysée geht an sein 2012 begonnenes Langzeit-Fotoprojekt «A haunted world where it never shows» über den Syrien-Konflikt.