Matthias Glarner mit geglücktem Belastungstest

Als wäre er nie weg gewesen: Matthias Glarner lässt sich in Interlaken als Sieger feiern © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der erste wettkampfmässige Test nach fast elfmonatiger Verletzungspause gelingt Schwingerkönig Matthias Glarner vollauf. Er gewinnt den Klubschwinget in Interlaken.Glarner entschied an dem kleineren Anlass in seiner näheren Heimat vier von sechs Gängen für sich.