Matthias Reim ist gern in der Schweiz

Im St.Galler Rheintal und natürlich allgemein in der Schweiz fühlt er sich wohl. Seine Lieblingsregion ist der Bodensee und so wohnt er denn auch gleich am Bodensee und das geniesst er vorallem auch in seiner Freizeit. Mit dem Boot auf dem See fahren, anlegen, Cappuccino trinken, lesen und einfach das Leben geniessen.

Wir haben mit ihm natürlih auch über sein neues Album «Meteor» und sein neues Team gesprochen: «Ich brauchte einfach ein neues Umfeld, um aus der Routine auszubrechen und mich auch musikalisch weiter zu entwickeln. Ich habe bei der Auswahl meines Teams einen guten Griff gehabt – wir sind durch die Zusammenarbeit fünf Freunde geworden, die mit unglaublicher Begeisterung an diesem Album gearbeitet haben.»