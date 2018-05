Karriere beendet: Matthias Siegenthaler © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Nach seinem gelungenen Comeback nach langer Verletzungspause gibt Matthias Siegenthaler am Berner Oberländischen Fest seinen Rücktritt vom Schwingsport bekannt. Mit drei Siegen und drei Gestellten erkämpfte sich der 32-jährige Emmentaler am Sonntag in der Lenk mit Rang 7 seinen 80. Kranzgewinn.