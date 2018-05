Matthias Siegenthaler zurück im Sägemehl

Matthias Siegenthaler hier in einem seiner Duelle mit Christian Stucki © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der dreifache eidgenössische Kranzschwinger Matthias Siegenthaler gibt am Sonntag am Emmentalischen Fest in Zollbrück das Comeback. Der 32-Jährige verpasst wegen Knieproblemen die ganze Saison 2017.