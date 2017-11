Max Heinzer Weltcup-Dritter in Legnano

Belegte beim Weltcup Legnano den geteilten 3. Rang: der Schwyzer Degenfechter Max Heinzer (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Degenfechter Max Heinzer ist auch am Weltcup in Legnano der klar beste Schweizer. Der 30-jährige Schwyzer belegt in der Lombardei den geteilten 3. Rang.Heinzer wurde in Legnano erst in den Halbfinals vom ungarischen Linkshänder Daniel Berta (23) gestoppt (7:15).