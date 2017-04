May: Gleichzeitige Verhandlungen über Brexit und Handelsabkommen

Die britische Premierministerin gibt nicht nach und geht auf Konfrontationskurs mit den EU-Staats- und Regierungschefs. © KEYSTONE/AP POOL/KIRSTY WIGGLESWORTH

Die britische Premierministerin Theresa May hält an ihrer Forderung fest, den EU-Austritt ihres Landes und ein künftiges Handelsabkommen gleichzeitig zu verhandeln. «Nichts ist vereinbart, bevor alles vereinbart ist», sagte May am Sonntag in einem BBC-Interview.