May unterzeichnet Regierungsabkommen mit nordirischer DUP

Die britische Premierministerin Theresa May (zweite von links) mit einer Delegation um DUP-Chefin Arlene Foster vor ihrem Regierungssitz: Die nordirische Kleinpartei DUP verhilft den britischen Konservativen zu einer Minderheitsregierung. © KEYSTONE/AP PA/DOMINIC LIPINSKI

Die britischen Konservativen haben sich mit der umstrittenen nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) auf eine Minderheitsregierung geeinigt. Ein entsprechendes Abkommen wurde am Montag in London unterzeichnet.Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 8.