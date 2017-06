May verspricht Vorschlag zu Rechten für Bürger nach Brexit

Kurz vor dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel hat die britische Premierministerin Theresa May angekündigt, "einige der Pläne des Vereinigten Königreichs" zum Brexit ihren EU-Kollegen vorzustellen. © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Die britische Premierministerin Theresa May hat vor Beginn des EU-Gipfels bestätigt, dass sie am Abend einen Vorschlag zum Schutz der Bürgerrechte beim Brexit vorlegen wird. Dieser betreffe sowohl EU-Bürger in Grossbritannien als auch Briten in der EU, sagte sie.