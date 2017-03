May verkündet EU-Austritt Grossbritanniens am 29. März

Ist bereit: Die britische Premierministerin Theresa May will am 29. März der EU die Austrittserklärung Grossbritanniens überreichen. (Archiv) © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Die britische Premierministerin Theresa May wird am 29. März offiziell den Austritt ihres Landes aus der EU verkünden. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Montag in London.Damit wäre der Weg dann frei für die zweijährigen Verhandlungen mit Brüssel.