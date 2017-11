McDonald’s behauptet sich in gesättigtem Schweizer Markt

Der Fastfood von McDonald's Schweiz bleibt begeehrt. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Fastfood-Kette McDonald’s Schweiz hat ihr Filialnetz dieses Jahr weiter ausgebaut. Unter dem neuen Konzernchef Jacques Mignault bringt die Bedienung die Hamburger auch an den Tisch.In der Mall of Switzerland in Ebikon LU hat McDonald’s diese Woche das 166. Schweizer Restaurant eröffnet.