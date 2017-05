McDonald’s bringt den glutenfreien Burger

Wie das Fast Food Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, bringt McDonalds ab dem 6. Juni zwei glutenfreie Angebote auf die Speisekarte seiner Restaurants. In der Schweiz ist laut McDonald’s ungefähr ein Prozent der Bevölkerung von Zöliakie, einer Unverträglichkeit gegenüber Gluten betroffen. «Da wir allen Gästen genuss- und freudvolle Momente in unseren Restaurants bieten wollen, haben wir nach neuen Lösungen für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit gesucht und sind bei unseren Kollegen von McDonald’s Italien fündig geworden», sagt Rainer Rufer, Head of Supply Chain McDonald’s Schweiz.

Beim Cheeseburger sorgt ein Brötchen von Dr. Schär, der seit 30 Jahren als Pionier für glutenfreie Produkte gilt, für den glutenfreien Genuss und wird in allen Schweizer McDonald’s-Filialen für 5.90 CHF angeboten.

In rund 80 Schweizer McCafés bieten sich den Gästen ein glutenfreies Gebäck als Dessert an. Der Muffin mit Schokolade und Banane ist ebenfalls mit dem Ähre-Zeichen der IG Zöliakie zertifiziert und in einer Sicherheitsfolie eingepackt. 3.90 Franken soll das der Muffin kosten.

«Wir hatten regelmäßig Anfragen von Gästen, wieso wir keinen glutenfreien Burger anbieten. Bis anhin konnten wir in unseren Küchen bei glutenfreiem Brot eine mögliche Kreuzkontamination nicht hundertprozentig ausschließen und hatten uns deshalb dagegen entschieden», sagt Rufer.

(saz/gre)