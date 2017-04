McDonald’s mit starken Quartalszahlen

Zugelegt: mehr Kundinnen und Kunden bei McDonald's im ersten Quartal. (Archiv) © Keystone/DPA dpa/A3923/_ANGELIKA WARMUTH

McDonald’s hat zu Jahresbeginn deutlich mehr Kunden in seine Fastfood-Restaurants gelockt als erwartet. Die Verkäufe auf etablierter Ladenfläche – also ohne Neueröffnungen in den letzten 13 Monaten – legten weltweit um überraschend starke 4,0 Prozent zu.