Medaille der Republik Moldawien für alt Bundesrat Adolf Ogi

Adolf Ogi erhielt die Verdienstmedaille an einer Feier in Bern aus der Hand des moldawischen Botschafters in der Schweiz, Tudor Ulianovschi. Ogi ist Gründer und Präsident des Patronatskomitees der Stiftung swisscor, die in der Schweiz bisher sechs medizinische Camps für Kinder aus Moldawien durchgeführt hat.

Bisher gegen 500 Kinder, die in Moldawien in ärmlichen Verhältnissen leben, wurden dort medizinisch behandelt, wie die Stiftung swisscor am Dienstag schrieb. Auch Hilfsmittel wie Brillen, Hörapparate, Rollstühle, Stützen, Schienen, Prothesen sowie Zahnbehandlungen erhielten die Kinder.

Als Bundespräsident im Jahr 2000 habe er die Schweiz mit einem Akt der Menschlichkeit ins neue Jahrtausend führen wollen, liess sich Ogi in der Mitteilung zitieren. Seine damals gegründete Stiftung wollte sich der Kinder annehmen, die Opfer von Kriegen in Europa wurden. Seit 2007 arbeitet swisscor mit Moldawien zusammen.

Seit dem zu Ende gehenden Jahr ist die Stiftung auch im Land selbst tätig. Ärzte von swisscor arbeiten mit Ärztinnen und Ärzten sowie Spezialisten in Moldawien zusammen, um Kinder im eigenen Land zu behandeln und Fachwissen weiterzugeben, wie es in der Mitteilung hiess.

(SDA)