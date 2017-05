Das Online-Lexikon Wikipedia bleibt in der Türkei blockiert - ein Gericht wies eine Beschwerde gegen die Sperrung zurück. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Das Onlinelexikon Wikipedia bliebt in der Türkei blockiert. Ein Gericht in Ankara wies am Freitag eine Beschwerde der Wikimedia-Stiftung zurück, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.