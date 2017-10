Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort stellt sich dem FBI

Trumps ehemaliger Wahlkampfleiter Paul Manafort soll sich heute im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Verbindungen der Trump-Kampagne mit Russland den Behörden stellen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATT ROURKE

Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort wird in den Ermittlungen um die Russland-Affäre angeklagt. Er stellte sich am Montagmorgen (Ortszeit) in Washington dem FBI, wie die US-Bundespolizei der Nachrichtenagentur dpa bestätigte.