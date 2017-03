Medienmagnat und Produzent Haim Saban erhält «Walk of Fame»-Stern

Tellerwäscher-Karriere: Medienunternehmer Haim Saban erhält einen Stern auf Hollywoods "Walk of Fame". (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/MATTHIAS SCHRADER

Haim Saban, Medienunternehmer und Produzent, wird mit einem Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt. Am 22. März soll der 72-Jährige die 2605. Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt.