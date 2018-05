Teure Medikamente in der Schweiz

Medikamente gehen ins Geld. Sie kosten in der Schweiz immer noch deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Generika sind in der Schweiz immer noch doppelt so teuer wie im Ausland. Auch patentgeschützte Medikamente kosten hierzulande 9 Prozent mehr als in neun Vergleichsländern, wie Santésuisse und Interpharma am Donnerstag an einer gemeinsamen Medienkonferenz mitteilten.