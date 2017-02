Szene aus dem Eröffnungsspektakel des Karnevals von Venedig. © KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO

In Venedig hat am Samstag der Karneval begonnen. Zur Eröffnung stieg eine Meereskönigin mit ihrem Gefolge aus fantastischen Seekreaturen aus dem Canale di Cannaregio, während sich maskierte Menschen an den Plätzen und Strassen der Lagunenstadt versammelten.