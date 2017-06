Meet&Greet mit Stefanie Heinzmann

Auf du und du mit einem Popstar: Die erfolgreiche Schweizer Popsängerin Stefanie Heinzmann tritt am Freitag, 16. Juni, am Musikfestival Egnach auf. Mit FM1 erlebst du nicht nur das Konzert, sondern du lernst Stefanie Heinzmann persönlich kennen. Wir verschenken 1×2 Tickets für ein Meet&Greet. So kannst du der Sängerin die Frage stellen, die du schon immer beantwortet haben wolltest – und natürlich mit ihr für Fotos posieren.

Natürlich gibt es dazu auch den Festival-Eintritt für den Freitag. Neben der sympathischen Sängerin treten am Freitag auch weitere Schweizer Acts wie Manillio, Yokko, Panda Lux oder The Luminators auf.

Du willst gewinnen? Alles was du dafür tun musst, ist das Formular auszufüllen und uns zu verraten, warum genau du die oder der Richtige für das Treffen mit Stefanie Heinzmann bist.

Wir wünschen viel Glück!

Hier sind die Teilnahmebedingungen.