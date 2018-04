Über 11’000 neue Schweizer Firmen

Auf Rekordkurs: Mehr als 11'000 neue Firmen haben sich in der Schweiz seit Jahresbeginn registriert.(Symbolbild) © Keystone/Christian Beutler

Der Boom bei Neugründungen von Unternehmen in der Schweiz hält an. Laut der Statistik der Gläubigervereinigung Creditform wurden im ersten Quartal 2018 11’055 neue Firmen gegründet. Das sind so viele wie noch nie zum Jahresbeginn.