Tanklastwagen brennt – über 123 Tote

Nach einem Unfall eines Tanklastzugs in Pakistan sind durch einen Brand mehr als 120 Menschen ums Leben gekommen. (Karte: Google Maps) © Google Maps

Die Explosion eines verunglückten Tanklastzugs in Pakistan hat nach Medienangaben mehr als 123 Menschen in den Tod gerissen. Der Tanker sei umgekippt als er zu einer scharfen Kurve ansetzte. Das berichteten nationale Medien am Sonntag unter Berufung auf Rettungskräfte.