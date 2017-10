Mehr als 15 Waldbrände wüten im Nordwesten Italiens

Ein Feuerwehrangehöriger kämpft im Susatal rund 30 Kilometer westlich von Turin gegen die Flammen. © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Im Nordwesten Italiens wüten derzeit mehr als 15 Waldbrände. Rund 200 Feuerwehrleute waren am Sonntagabend im Einsatz gegen die Feuer im Piemont und in der Lombardei, hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die Rettungskräfte mitteilten.Am meisten betroffen war das Susatal.