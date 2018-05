Die britische Hochzeit zwischen Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle wurde auf zahlreichen TV-Bildschirmen live mitverfolgt. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan ist allein in den USA von mehr als 29 Millionen Menschen im Fernsehen verfolgt worden. Wie die am Sonntag veröffentlichten Einschaltquoten zeigten, schauten schätzungsweise 29,2 Millionen US-Zuschauer die royale Hochzeit an.