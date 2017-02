Mehr als 300 Grindwale in Neuseeland verendet

Über 300 Grindwale sind in Neuseeland gestrandet und verendet. © KEYSTONE/AP New Zealand Herald/TIM CUFF

An der Küste Neuseelands sind mehrere hundert Grindwale gestrandet. Die Tiere wurden am Freitag in Farewell Spit entdeckt, einem einsamen Strand auf der Südinsel des Pazifikstaates.