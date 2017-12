Mehr als 300’000 neue Autos

Grau, schwarz oder weiss und meistens VW: Das zeigt ein Blick in die Statistik der Neuwagen 2017. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In diesem Jahr sind in der Schweiz knapp 316’000 neue Autos auf die Strassen gekommen. Die meisten davon waren VW, Mercedes oder BMW. Bei der Farbe ist grau am beliebtesten.