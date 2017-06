Mehr als hundert Tote bei Monsunregen in Bangladesch und Indien

Helfer suchen nach einem Erdrutsch in Bangladesch nach Opfern. © KEYSTONE/AP

Nach verheerenden Erdrutschen in Bangladesch ist die Zahl der Toten auf mindestens 137 gestiegen. Am stärksten betroffen war der Bezirk Rangamati, wo bislang hundert Leichen geborgen wurden, wie die Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch mitteilte.