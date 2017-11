Mehr als vier Millionen junge Menschen in den USA wohnungslos

Rund vier Millionen junge US-Amerikaner haben keine eigene Wohnung - einige von ihnen müssen auf der Strasse schlafen, andere kommen bei Freunden unter. (Archiv) © KEYSTONE/AP/GREGORY BULL

Mehr als vier Millionen Minderjährige und junge Erwachsene sind in den USA wohnungslos. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der University of Chicago hervor.Demnach haben 700’000 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren keine dauerhafte Unterkunft.