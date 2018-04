Mehr Fälle von Rassismus in der Schweiz registriert

Kampf gegen Rassismus: In der Schweiz sind im vergangenen Jahr 301 Fälle von rassistischer Diskriminierung registriert worden. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die Beratungsstellen für Rassismusopfer haben im vergangenen Jahr 301 Fälle von rassistischen Diskriminierungen registriert. Das sind 102 mehr als 2016. Am häufigsten werden Menschen am Arbeitsplatz und Kinder in der Schule aufgrund ihrer Herkunft Opfer von Rassismus.