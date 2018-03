Mehr Gäste in den Skigebieten

«Wenn man Schnee von Mitte November bis Ostern hat, dann sind die Zahlen natürlich besser», sagt Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Pizolbahnen. Nussbaumer rechnet im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gästeplus von rund 13 Prozent.

Auch am Flumserberg ist man zufrieden mit der Saison. Heinrich Michel, CEO der Bergbahnen, sagt: «Wir sind etwa zehn Prozent über dem Vorjahresniveau. Das ist sicher gut, auch wenn das Vorjahr eher mässig war.»

Die Skigebiete in der Ostschweiz verzeichnen insbesondere auch einen Zuwachs an ausländischen Gästen, vor allem aus Deutschland kommen wieder mehr Leute. Michel: «Die Euro-Thematik ist nicht mehr so brisant. Ein Rekordwinter wird es trotzdem nicht.»

Dass kein Rekord aufgestellt werden wird, hat auch mit dem Wetter zu tun. Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus, sagt: «Wir hatten anfangs Jahr die grossen Stürme. Das hat uns mehrere Tage mehr oder weniger lahm gelegt. Der Januar blieb also weit unter dem Durchschnitt.» Trotz dieses Handicaps rechnet man auch in Wildhaus mit einem Gästezuwachs von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

