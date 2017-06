Weniger Hotelgäste in der Ostschweiz

In der Wintersaison 2015/16 waren die Logiernächte noch um 1,8 Prozent zurückgegangen. Damals war die Nachfrage aus dem Ausland um 3,8 Prozent gesunken und jene aus dem Inland um lediglich 0,5 Prozent gestiegen.

Mehr Logiernächte gesamtschweizerisch

Im vergangenen Winter hat sich nun das Blatt zugunsten der Hoteliers gewendet. Mit insgesamt 8,2 Millionen Logiernächten verzeichneten die ausländischen Gäste ein Plus von 2,1 Prozent. Häufiger übernachteten auch wieder Schweizer Gäste in Hotels. Hier stieg die Nachfrage um 1,9 Prozent auf insgesamt 7,5 Millionen Logiernächte.

Stärkste Abnahme der Logiernächte in der Ostschweiz

Neun der dreizehn Tourismusregionen registrierten in der touristischen Wintersaison gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode eine Logiernächtezunahme, so aber nicht die Ostschweiz. Sie verzeichnete die stärkste absolute Abnahme (–13’000 / –1,7%), gefolgt von der Region Aargau (–11’000 / –3,3%). Die Region Bern wies mit einem Plus von 66’000 Logiernächten (+3,6%) den grössten absoluten Anstieg auf. Es folgen das Wallis (+59’000 Logiernächte / +3,1%), das Tessin (+53’000 / +8,7%), die Region Zürich (+50’000 / +2,1%) und Graubünden (+49’000 / +1,9%).

(SDA)