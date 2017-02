Mehr Massernfälle in Graubünden und St.Gallen

«Insgeamt 37 Masernfälle wurden seit November in den Kantonen St.Gallen, Graubünden, Tessin, Freiburg, Solothurn und Zürich gemeldet», schreibt das Bundesamt für Gesundheit in einer Mitteilung. Die meisten Personen haben sich in der Freizeit angesteckt. Besonders hoch ist die Gefahr einer Ansteckung während der Sportferien, da sich die Kinder und Erwachsenen in dieser Zeit ausserhalb ihrer gewohnten Umgebung befinden.

Um zu verhindern, dass sich die Masern weiter ausbreiten, möchte das Bundesamt für Gesundheit, dass die Eltern und Erwachsenen ihren Impfstatus überprüfen. Wenn nötig, müssen Impfungen nachgeholt werden. Für einen vollständigen Schutz sind zwei Dosen erforderlich.

«Wer mit Fieber und roten Flecken erkrankt, soll telefonisch einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren.» Wer in Kontakt mit einer Person kommt, die Masern hat, muss sich innerhalb der nächsten drei Tage nachimpfen lassen. Die Masern müssen bei einem Arzt gemeldet werden und das innerhalb von 24 Stunden.

