Mehr Starts und Landungen in Zürich

Viele der WEF-Besucher kommen mit ihren Privatjets. Der Flugplatz Dübendorf kann auch in diesem Jahr von rund 36 Flugzeugen angeflogen werden. (Archiv) © Keystone/Walter Bieri

Während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos erwartet der Flughafen Zürich mehr Starts und Landungen. Die Zuschauerterrasse ist wegen des Besuchs des US-Präsidenten Donald Trump am 25. Januar am Vormittag und am 26. Januar am Nachmittag geschlossen.