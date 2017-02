Mehr Verkehr auf Ausserrhoder Strassen

Über die neun Fixzählstellen betrachtet nahm der Verkehr im Kanton Appenzell Ausserrhoden im Vergleich zum Vorjahr um 0.7 Prozent zu, wie der Kanton mitteilt. Damit liegt die Zunahme eher unter dem schweizweiten Mittel. Der Fahrzeugbestand in Ausserrhoden nahm ebenfalls zu; bei den Personenwagen betrug die Zunahme 2.5 Prozent.

Weniger Autos im Jonenwatt

Für die Zunahme des Verkehrs bei der Messstelle Winkfeld auf der Achse ins Toggenburg haben die Verantwortlichen im Tiefbauamt keine eindeutige Begründung. Der Abnahme zwischen Teufen und St.Gallen im Jonenwatt stehen Zunahmen auf den Achsen Speicher – St.Gallen und Speicherschwendi – St.Gallen gegenüber, was auf eine gewisse Verkehrsverlagerung hindeutet. Wahrscheinlich vermeiden Automobilisten von und nach Teufen den häufigen Stau auf der Teufenerstrasse in St.Gallen und gelangen über die beiden anderen Achsen in die Stadt.

Mehr Verkehr in Herisau

Im Verkehrsraum Herisau nahm der aus fünf Zählstellen gemessene Verkehr um durchschnittlich 1.5 Prozent zu. Das ist mehr als in den vorangegangenen Jahren, wie der Kanton schreibt. Auch die Achse Waldstatt – Hundwil verzeichnet eine stetige Zunahme. Der Verkehrszähler in Wolfhalden Hinterergeten wurde im Frühjahr wegen Strassenbauarbeiten stillgelegt, sodass dort genaue Werte fehlen.

Im 2016 wurden 22 je einwöchige Zählungen mit Längenerhebung und Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Diese Daten dienen zur Verdichtung der Kenntnisse über die Verkehrsentwicklung auf dem kantonalen Strassennetz, und sie sind Basis für Projektierungsvorgaben und Lärmbeurteilungen, heisst es in der Mitteilung.

Herbstwetter lockte Autofahrer auf Ausserrhoder Strassen

Der höchste gemessene Wert im Kanton erfolgte am Freitag, 28. Oktober 2016, mit rund 22‘600 Fahrzeugen auf der Alpsteinstrasse Herisau auf Höhe Schulhaus Säge. Das war ein strahlend schöner Herbsttag mit Morgennebel im Unterland. Eine Wetterkonstellation, die traditionell viele Tagesausflügler ins Appenzellerland lockt.

(red.)